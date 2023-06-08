الأمن: تأمين 2221 مركز لاجتياز إمتحانات البكالوريا

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تأمين 2221 مركز امتحان واقع ضمن قطاع الاختصاص. بمناسبة إمتحانات البكالوريا دورة 2023. التي ستجرى يوم الأحد 11 جوان إلى الخميس 15جوان 2023.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم بالمناسبة، تسخير دوريات راكبة وراجلة تسهر على ضمان الإنسيابية المرورية وتسهيل حركة المرور. خاصة عبر المحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات. بالإضافة إلى تشكيلات أمنية تسهر على تأمين عملية نقل مواضيع الأسئلة وأوراق الإجابات إلى مراكز التجميع.