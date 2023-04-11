الأمن والجمارك يحجزان 196740 أورو خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية

تمكنت مصالح الجمارك بالتنسيق مع الأمن الوطني في معالجة 20 قضية وحجز 196740 أورو خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار التنسيق العملياتي بين الأمن الوطني والجمارك الجزائرية لمحاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني على مستوى المعابر الحدودية. لاسيما ما يتعلق بمخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تم معالجة 20 قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. أفضت إلى توقيف وتقديم أمام الجهات القضائية المختصة 21 شخص مشتبه فيه. بالإضافة كذلك إلى حجز 196740 أورو و30000 ريال سعودي و43600 دينار تونسي، بالإضافة إلى 619,04 غرام من الذهب.