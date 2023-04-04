الأمن والدرك يطلقان حملة تحسيسية حول مخاطر إستخدام الأطفال للأنترنت
بقلم أمينة داودي
أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني. حملة تحسيسية وطنية للتوعية بمخاطر الإستغلال السيئ للأنترنت من قبل الأطفال.
و أوضحت رئيسة خلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن ولاية الجزائر ،محافظ الشرطة أمال هاشمي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن هذه الحملة التوعوية التي تنظم تحت شعار ” معا لحماية أطفالنا “. تهدف أساسا لتحسيس الأولياء بالمخاطر التي قد تترتب عن سوء إستعمال الأنترنت و وسائل التواصل الإجتماعي من قبل الأبناء .
كما كشفت أمال هاشمي أن مصالح الأمن الوطني سجلت عدة قضايا مرتبطة باستغلال القصر عبر الفضاء الأزرق واستدراجهم نحو الجنوح.
و أشارت هاشمي في ذات السياق، إلى أنه سيتم في هذا النشاط التحسيسي إشراك المؤسسات التربوية تزامنا وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة. وكذا وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة.
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