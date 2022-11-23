الأمن وحالات الطوارئ: إفتتاح الصالون الرابع “سيكورا شمال إفريقيا 2022”

إفتتح الصالون الدولي الرابع للحريق والسلامة والأمن و حالات الطوارئ “سيكورا شمال افريقيا 2022”. للجمهور المتخصص بمشاركة 104 عارض.

و يتعلق الأمر بصالون يقدم جميع الحلول الأمنية ومكافحة الحرائق والطوارئ للقطاع الصناعي والأسلاك النظامية. و يتم اقتراح أحدث التكنولوجيات في هذا المجال، على غرار، الكاميرات الحرارية والتجهيزات و المعدات المدرعة”.

وأكد أوليفييه هشام اللارد، المدير العام لشركة “ايزيفار” (EasyFairs) المنظمة للحدث، على ضرورة إستجابة المؤسسات إلى المتطلبات القانونية للأمن من حيث الصحة والسلامة والبيئة. خاصة وأن الجزائر بصدد الإلتزام بها بسرعة، على الصعيد الصناعي. بالإضافة كذلك إلى حقيقة أن معايير الأمن مطلوبة من قبل كل من الموظفين والإدارات.

ومن بين المشاركين وزارة الدفاع الوطني، والدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والحماية المدنية، بالإضافة الى الشركاء المؤسساتيين والجمعيات الوطنية. وغيرها من الهيئات التابعة للقطاع الخاص.

وتجدر الاشارة الى أن الطبعة الرابعة من “سيكورا شمال إفريقيا” تتميز بشارع المؤسسات الناشئة، “Startup avenue”. وهي مساحة من الأجنحة وضعت تحت تصرف الطلاب والباحثين الشباب و طلاب الدكتوراه لعرض منتجاتهم والتواصل مع العارضين. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر خلال هذا الحدث الذي سيختتم الخميس المقبل. تنظيم عدد من الندوات الموضوعاتية المتخصصة.

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