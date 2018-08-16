الأمن يتخد إجراءات وقائية تحسبا لعيد الأضحى

إتخذت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني سلسلة من الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان ظروف أمنية ملائمة للمواطنين، تحسبا لعيد الأضحى.

وسخرت المديرية، كافة إمكانياتها البشرية والمادية حتى يتمكن جميع المواطنين من قضاء هذه المناسبة الدينية في ظروف أمنية ملائمة، التي تصادف يومي 21 و22 أوت الجاري.

أين سيتم تكثيف نقاط المراقبة في المحاور الكبرى للمدن، تعزيز الدوريات الراكبة والراجلة على مستوى الأماكن العمومية، كمحطات الحافلات.

محطات سيارات الأجرة، محطات القطارات، الساحات العمومية، وكافة الأماكن التي تعرف إقبالا كثيفا للمواطنين خلال هذه المناسبة.

بالموازاة مع ذلك ضبطت المديرية العانة للأمن الوطني برنامجا لتسهيل حركة المرور، خاصة عبر الشوارع والطرقات.

التي تشهد كثافة مرورية تفاديا لحوادث السيّر، نظرا لما تعرفه أيام العيد الأضحى من تنقلات كثيرة للمواطنين.