الأمن يتخذ جملة من التدابير لمرافقة عودة الرحلات الجوية الداخلية

اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني، جملة من الإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية، لمرافقة عودة الرحلات الجوية الداخلية وكذا رحلات الإجلاء.

وأكدت المديرية، في بيان لها اليوم الأحد، إن مصالح شرطة الحدود الجوية الموزعة عبر كافة المطارات، ستسهر على التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الهيئات المختصة.

ومن بين التدابير التي اتخدتها المديرية في هذا الإطار:

التقيد التام لعناصر شرطة الحدود الجوية بكافة مطارات الوطن، بالتدابير الاحترازية الصحية عن طريق ارتداء الأقنعة الواقية والقفازات.

بالإضافة إلى استعمال المعقمات وكذا أجهزة قياس الحرارة، والسهر على احترام المسافة والتباعد.

وكذا التقليص من مدة المراقبة الشرطية لوثائق السفر، مع التأكيد على ضرورة إتباع وتقيد المسافر بكافة الإجراءات الأمنية المعتمدة.

ووضع شبابيك خاصة بالتوجيه والإرشاد لفائدة المسافرين، يسهر عليها عناصر شرطة مؤهلين، يعملون على القيام بعمليات التوعية والتحسيس لفائدة المسافرين ضد انتشار فيروس كورونا.

بالإضافة إلى برمجة حملات ونشاطات تحسيسية دورية بكافة المطارات حول التدابير الصحية، على غرار احترام التباعد الجسدي، ارتداء الأقنعة الواقية وكذا استعمال المعقمات.

والحرص على التطبيق الصارم لإجراءات المراقبة الأمنية والتدابير الوقائية على طول مسلك المسافرين “موقف السيارات، نقاط التفتيش، قاعات الركوب وغيرها”.

وكذا التنسيق الدائم والمستمر مع كافة الشركاء الآمنين والفاعلين بالحيز المطاري “كمؤسسات تسيير المطارات وشركات النقل”، لتجسيد وإنجاح كافة الإجراءات العملياتية والتوصيات الصحية للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

هذا وتعول على تعاون ووعي كافة المسافرين، من خلال الامتثال التام للإجراءات الوقائية والقواعد الصحية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا ومكافحته.