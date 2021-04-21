الأمن يحبط صفقة لتهريب 66 كلغ من “الكيف” داخل “فيلا” في مغنية بتلمسان

العملية أسفرت عن حجز 50 مليونا وسيارتين

تمكنت، خلال توقيت السحور من نهار أمس، المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي في المخدرات والمؤثرات العقلية في تلمسان، من إجهاض صفقة مربحة لتمرير كمية هامة من السموم القادمة من المغرب، وهذا من داخل “فيلا” تقع وسط مدينة مغنية، والتي تم تطويقها من طرف المحققين، قبل أن تسفر مداهمتها عن حجز 66 كلغ من “الكيف المعالج” كانت مجهزة للتهريب نحو داخل البلاد.

وانتهت تدابير تفتيش المكان بمصادرة مبلغ مالي كبير قدر بـ 50 مليونا وهواتف نقالة وسيارتين كانتا ضمن مخطط تهريب البضاعة وتأمين الطريق لنقلها، وعلى إثرها تم القبض على “بارونين” عمرهما 30 و45 سنة، لا تزال التحقيقات جارية معهما للوصول إلى باقي شركائهما.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي تبعا لتلك التي صادرت فيها ذات المصالح بالتعاون مع الجيش 74 كلغ “كيف” كانت مهربة من مغنية نحو العاصمة، والتي أسفرت عن حجز 7 مركبات وحوالي 300 مليون سنتيم، ناهيك عن توقيف 7 “بارونات” تبعا لذلك.