الأمن يحبط محاولة إغراق العاصمة بـ 3 آلاف قرص مهلوس

عالجت مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة الخامسة للشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بالحراش. قضية جناية المساس بالصحة العمومية النقل والحيازة قصد المتاجرة في المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وحسب بيان المصالح الأمنية، أن قضية الحال تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. وجاءت على إثر استغلال معلومات وردت إلى ذات المصلحة حول قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية. وهو بصدد جلب كمية معتبرة منها من إحدى الولايات. ليتم وضع خطة أمنية محكمة من قبل ذات الفرقة من أجل توقيفه في حالة تلبس.

ومن خلال التحريات في القضية وبعد عملية ترصد تمكنت عناصر الفرقة من توقيف شخصين مشتبه فيهما. تتراوح أعمارهما بين 22 و29سنة، مسبوقين قضائيا وينحدران من ولاية الجزائر أحدهما الممول الرئيسي في تجارة هذه السموم.

وبعد تنفيذ أذونات بالتفتيش لمسكنيهما تم ضبط وحجز 3000 كبسولة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 313000.00 دج تعتبر من عائدات ترويج السموم «، وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي.