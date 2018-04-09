الأمن يحبط محاولة تهريب أزيد من  6 آلف أورو من مطار بجاية

نجحت عناصر فرقة شرطة الحدود الجوية بمطار عبان رمضان ببجاية، من حجز مبلغ مالي قدر بـ 6040 أورو، وذلك في إطار محاربة ظاهرة تهريب رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

تفاصيل القضية، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، تعود عندما أقدمت الشرطة على إخضاع المدعو “م.ح” البالغ من العمر 34 عاما إلى عملية التفتيش قبل مغادرته البلاد باتجاه مدنية ليون الفرنسية.

وخلال العملية على مستوى الفرز والتفتيش لقاعة الركوب الدولي عثر على المبلغ المالي السالف الذكر مخبأ بإحكام بداخل ملابسه.

وكذا حقيبته لم يصرح به لدى مصالح الجمارك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بالإضافة لعدم حيازته أي وثيقة تثبت إيداع أو سحب هذا المبلغ من البنك، ما يعد مخالفة للتشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وبعدها تم توقيف المتهم وحجز المبلغ المالي قبل اقتياده وتحويله إلى السلطات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.