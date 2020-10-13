 الأمن يحجر حوالي 2 كغ من الكيف المعالج بسكيكدة

حجزت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة، 2 كغ من الكيف المعالج، كما أوقفت

شخصين بوسط مدينة سكيكدة في عقدهما الثالث.

وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات لفرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة ، مفادها نشاط مشبوه في ترويج المخدرات.

وبناءا على تلك المعلومات قامت ذات الفرقة برسم خطة للإطاحة بالمشتبه فيهما أين تمكنت من توقيفهما وسط مدينة سكيكدة.

واستكمالا لتحقيق الضبطية القضائية و بعد اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت من حجز 20 عشرون صفيحة من الكيف المعالج بوزن اجمالي 1كلغ و 920 غرام ومبالغ مالية من عائدات الترويج.

و كذا حجز وسائل الاتصال، ليتم تقديم المعنين تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة عن قضية حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.