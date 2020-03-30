الأمن يحجز أزيد من 160 كلغ من التوابل مجهولة المصدر بسوق اهراس

تمكن عناصر الأمن الحضري الرابع بأمن سوق أهراس، نهاية الأسبوع المنصرم من توقيف شخص وحجز 165 كلغ من التوابل مجهولة المصدر .

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية الأولى جاءت إثر قيام عناصر الأمن الحضري الرابع بالتنسيق مع مديرية التجارة بمراقبة مجموع من المحلات التجارية.

و أثناء عملية المراقبة تم حجز 165 كلغ من التوابل بإحدى المغاراة المتواجدة بإقليم الإختصاص.

أين تم حجز الكمية وتحويل المشتبه فيه إلى مقر الأمن الحضري الرابع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.

أما القضية الثانية، جاءت إثر مكالمة هاتفية واردة لعناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس، مفادها تعرض مواطن إلى عملية المضاربة في الأسعار أثناء اقتنائه كمية من مادة السميد، بعدما قام التاجر بمضاعفة السعر .

من جهتها تنقل عناصر الشرطة القضائيو رفقة مصالح التجارة، أين تم تشميع المحل التجاري وتوقيف المشتبه فيه وتحويله إلى مقر الشرطة أين ستتخذ في حقه كافة الإجراءات القانونية المعمول بها.