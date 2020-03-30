الأمن يحجز أكثر من 14طن من القمح اللين بالوادي

قامت مصالح أمن دائرة جامعة بولاية الوادي بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة، من حجز 144.50 قنطار من القمح اللين.

وحسب المعلومات المتوفرة للنهار أونلاين، فإن وقائع العملية جاءت بعد قيامهم بعدة خرجات ميدانية لمراقبة المحلات التجارية ومستودعات التخزين.

أين لفت انتباههم قيام أحد التجار بعمليات تعبئة لأكياس من وزن 25 كلغ بهذه المادة الغذائية بطريقة غير صحية.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد القيام بإجراءات المعاينة تبين أن محله لا يخضع للشروط الصحية. كما لم يحترم التاجر إلزامية وضع وسم المنتوج الموضوع للاستهلاك، وتقييده بكل البيانات الإجبارية للوسم، وخداع المستهلك من حيث النتائج المنتظرة من المنتوج ومدة صلاحيته، وانعدام شروط الحفظ ومخالفات أخرى.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إعداد ملف جزائي للمخالف، وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.