الأمن يحجز علب حليب أطفال و اجبان و مواد غذائية منتهية الصلاحية بغرداية

داهمت الفرقة الاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بغرداية، بالتنسيق مع مفتشي التجارة، عددا من المحلات.

وتم حجز اكثر من 3348 علبة أجبان من الحجم الكبير و 185 كلغ من الزبدة و المرغارين مختلفة الاحجام، و 254 علبة حليب أطفال، ومختلف المواد الغذائية كلها منتهية الصلاحية، كانت تروج للمواطنين.

وتم تحرير محاضر وحجز كافة السلع المذكورة، وتوجيهها الي الاتلاف، في انتظار تحويل التجار أصحاب المحلات الى العدالة.

وتواصل مصالح الأمن عمليات المراقبة و المداهمة للاطاحة بالتجار الانتهازيين والمضاربين خلال هذا الوقت العصيب الذي تعيشه الجزائر