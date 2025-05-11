الأمن يحجز قرابة 280 كلغ كيف قادمة من المغرب

تمكنت مصالح الأمن الوطني، في عمليتين منفصلتين، بكل من عين تموشنت وتلمسان، من تفكيك شبكتين إجراميتين منظمتين، وضبط قرابة 280 كلغ من الكيف المعالج مصدرها المغرب.

وحسب بيان لذات المصالح، مكنت العمليتان من توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم، واسترجاع مركبتين كانتا تستعملان في عملية نقل المخدرات.

ونُفذت العملية الأولى من قبل فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات التابعة لأمن ولاية عين تموشنت. حيث تمكن عناصرها من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في تهريب هذا النوع من السموم إنطلاقا من المغرب.

وقد جاءت هذه العملية بعد متابعة دقيقة لتحركات أحد عناصر هذه الشبكة بإحدى الولايات الحدودية الغربية. ما أسفر عن توقيفه رفقة شريكه، وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بـ165 كيلوغراماً.

وفي عملية نوعية ثانية، وعلى إثر تحريات ميدانية مكثفة، تمكّن عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بتلمسان، من إحباط مخطط إجرامي لشبكة منظمة ثانية. تنشط في تهريب المخدرات عبر الشريط الحدودي لإحدى الولايات الغربية في اتجاه الولايات المجاورة.

وبعد تنفيذ خطة عملياتية محكمة، أسفرت عن توقيف 6 أشخاص من أفراد هذه الشبكة الإجرامية المنظمة. وضبط شحنة من الكيف المعالج قادمة من المغرب، بلغ وزنها 114 كلغ و350 غرام.

ومكنت العمليتين المنفذتين تحت إشراف النيابة المختصة، من إسترجاع مركبتين، كانتا تستعملان في عملية نقل المخدرات.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة كل من محكمة عين تموشنت وعين الصفراء، عن قضايا الإستيراد الحيازة والتخزين والنقل والإتجار بطريقة غير مشروعة بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة،. والتهريب على درجة عالية من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني والصحة العمومية.