الأمن يحجز 16 قنطارا من الدجاج و75 كلغ من الأحشاء الفاسدة في عنابة

نجحت اليوم قوات الأمن العمومي بالتنسيق مع الأمن الحضري الثالث لولاية عنابة في حجز كمية تفوق 16 قنطارا من الدجاج الفاسد الموجه للبيع والإستهلاك في أول أيام رمضان الكريم، دون حيازة الوثائق أو الشهادة الصحية البيطرية الخاصة بالذبح.

وأوضحت مصادر “النهار أونلاين”، أنه في إطار الحفاظ على الصحة العامة، ومحاربة الممارسات التجارية غير القانونية، تمكنت المصلحة الولائية للأمن العمومي بالتنسيق مع الأمن الحضري الثالث و مديرية التجارة في حجز 16 قنطارا من الدجاج الفاسدو 75 كلغ من أحشاء الدجاج المتعفنة.

وقد تبين بأن هذه الكمية الكبيرة من اللحوم كانت معروضة للبيع في إنعدام شهادة الصحة البيطرية، وهو ما يشكل مخالفة للقانون، حيث تطلب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف البالغ من العمر 31 سنة.