الأمن يحجز 176 وحدة شيشة بلواحقها بوهران
في عمليتي مداهمة لمحلين ببئر الجير وكناستال
تمكنت عناصر من امن دائرة بئر الجير والأمن الحضري 12 بوهران في عمليات شرطة ومراقبة لمحلات من حجز 176 وحدة شيشة بجميع لواحقها ومستلزماتها.
وذلك في إطار محاربة ظاهرة تعاطي الشيشة غير المرخص بها أين تم خلال العملية الأولى حجز 43 قارورة شيشة، 56 أنبوب بلاستيك و97 قالبا. فيما تم خلال عملية مداهمة لمحل تجاري بحي كانستال من ضبط أدوات ووسائل مستعملة لتقديم الشيشة تمثلت في 133 قارورة شيشة، 146 أنبوب بلاستيكي، 109 وحدة_معسل و188 حاملة للجمر.
وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية المعمول بها في هذا الشأن.
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تمكنت عناصر من أمن دائرة بئر الجير بوهران في عمليات مداهمة لمحلات تجارية من ضبط بإحدى المطاعم أدوات خاصة بالشيشة. بعدما حولها صاحبها لمكان لإقامة السهرات الليلية الغنائية بصفة غير قانونية مخلة بالإجراءات الإدارية والقضائية.
كما أسفرت عملية المراقبة والمداهمة للمكان من قبل عناصر الأمن عن حجز 58 شيشة بلواحقها، 69 انبوبا خاصا بالرنقيلة. 240 وحدة جمرة، 135 رأس شيشة، علبة معسل بوزن كلغ واحد. وآلات موسيقية مختلفة ومتنوعة فيما تم توقيف 3 أشخاص من بين زبائن المطعم كانوا محل بحث.
طالع ايضا: النعامة: توقيف شخص بصدد تهريب 1290 علبة معسل الشيشة
تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية جنين بورزق الحدودية بولاية النعامة، بنقطة المراقبة والتفتيش من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة على متن سيارة سياحية .
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإنه بعد تفتيش و مراقبة السيارة عثر رجال الدرك الوطني على 1290 علبة معسل الشيش. بالإضافة كذلك إلى 300 علبة تبغ سجائر ذات المنتوج الأجنبي كانت بصدد التهريب والإتجار غير الشرعي.
حيث تم تحرير ملف قضائي للموقوف. واستكمالا للتحقيق سيتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العين الصفراء.
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الإطاحة بثلاثيني بحوزته أكثر من 20 ألف قرص “صاروخ” في النعامة
الإطاحة بثلاثيني بحوزته أكثر من 20 ألف قرص “صاروخ” في النعامة
نجح أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التابعة لبلدية “مغرار” بالنعامة. في توقيف شخص في العقد الثالث من العمر. بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة قصد المتاجرة فيها.
وجاءت هذه العملية بناء على معلومات تحصل عليها أفراد الفرقة، مفادها وجود كمية من المخدرات عند أحد الأشخاص.
واستغلالا للمعلومة وبعد القيام بعملية المداهمة والتفتيش، تمكنت الفرقة من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 34 سنة، وحجز 20846 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” كانت موجهة للمتاجرة غير المشروعة، في حين، تم إنجاز ملف قضائي ضد المتهم في قضية حيازته على الأقراص المهلوسة قصد المتاجرة فيها، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا لدى محكمة “العين الصفراء”.
النعامة: توقيف شخصين متورطين في عمليات التخريب والسرقة من داخل المركبات
في إطار مكافحة الجريمة الحضرية بالنعامة والحفاظ على الأمن العام، وبناءا على شكوى مقدمة من بعض المواطنين مفادها تعرض مركباتهم الخاصة للتخريب والسرقة من داخل مركبة.
استغلالا للمعلومة تمكنت عناصر مصالح فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة المشرية، من التعرف وتوقيف شخصين المشتبه فيهما في عملية التخريب والسرقة، في العقد الثاني من عمرهما، مع استرجاع بعض المسروقات.