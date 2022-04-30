الأمن يحجز 176 وحدة شيشة بلواحقها بوهران

في عمليتي مداهمة لمحلين ببئر الجير وكناستال

تمكنت عناصر من امن دائرة بئر الجير والأمن الحضري 12 بوهران في عمليات شرطة ومراقبة لمحلات من حجز 176 وحدة شيشة بجميع لواحقها ومستلزماتها.

وذلك في إطار محاربة ظاهرة تعاطي الشيشة غير المرخص بها أين تم خلال العملية الأولى حجز 43 قارورة شيشة، 56 أنبوب بلاستيك و97 قالبا. فيما تم خلال عملية مداهمة لمحل تجاري بحي كانستال من ضبط أدوات ووسائل مستعملة لتقديم الشيشة تمثلت في 133 قارورة شيشة، 146 أنبوب بلاستيكي، 109 وحدة_معسل و188 حاملة للجمر.

وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية المعمول بها في هذا الشأن.

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تمكنت عناصر من أمن دائرة بئر الجير بوهران في عمليات مداهمة لمحلات تجارية من ضبط بإحدى المطاعم أدوات خاصة بالشيشة. بعدما حولها صاحبها لمكان لإقامة السهرات الليلية الغنائية بصفة غير قانونية مخلة بالإجراءات الإدارية والقضائية.

كما أسفرت عملية المراقبة والمداهمة للمكان من قبل عناصر الأمن عن حجز 58 شيشة بلواحقها، 69 انبوبا خاصا بالرنقيلة. 240 وحدة جمرة، 135 رأس شيشة، علبة معسل بوزن كلغ واحد. وآلات موسيقية مختلفة ومتنوعة فيما تم توقيف 3 أشخاص من بين زبائن المطعم كانوا محل بحث.

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تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية جنين بورزق الحدودية بولاية النعامة، بنقطة المراقبة والتفتيش من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة على متن سيارة سياحية .

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإنه بعد تفتيش و مراقبة السيارة عثر رجال الدرك الوطني على 1290 علبة معسل الشيش. بالإضافة كذلك إلى 300 علبة تبغ سجائر ذات المنتوج الأجنبي كانت بصدد التهريب والإتجار غير الشرعي.

حيث تم تحرير ملف قضائي للموقوف. واستكمالا للتحقيق سيتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العين الصفراء.

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