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أخبار الجزائر

الأمن يحجز 7883 كتابا موجه للمضاربة في عنابة

بقلم طه بن سيدهم
الأمن يحجز 7883 كتابا موجه للمضاربة في عنابة
حجز الكتب المدرسية
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تمكنت، مصالح أمن ولاية عنابة، من حجز 7883 كتابا مدرسيا جديدا موجه للمضاربة. والبيع بطرق غير قانونية.
وذكرت مصادر “النهار اونلاين” أن مصالح الأمن أوقفت أيضا أربعة أشخاص مشتبه تورطهم في هذه القضية. تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 53 سنة.

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