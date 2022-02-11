الأمن يحجز 8 كيلوغرامات من “الكيف” ومسدس “بيريطا” في الطارف!

أطاح بشبكة مخدرات وطنية

في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة ما تعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات، تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف، من الإطاحة بنشاط شبكة إجرامية وطنية مختصة في المتاجرة في المخدرات، تنشط على مستوى ولايات الشرق الجزائري، متكونة من 3 أشخاص، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ينحدرون من إحدى الولايات الشرق من الوطن، يستغلون شاحنة من الحجم الكبير في نقل وتخزين المخدرات.

وأسفرت العملية عن حجز 8 كلغ من المخدرات نوع “قنب هندي”، واسترجاع سلاح ناري من الصنف الرابع من نوع “بيريطا” عيار 7 ملم، حيت تم اتخاذ كافة الإجراءات بعد إخطار الجهات القضائية.

العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة لعناصر الشرطة، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص بصدد نقل كمية من المخدرات قادمين من إحدى الولايات الشرقية باتجاه مدينة الطارف، على متن شاحنة من الحجم الكبير، استدعى الأمر التدخل العاجل والسريع، ووضع خطة أمنية محكمة، ومن خلال نصب نقطة مراقبة فجائية بالمكان الذي يشتبه إبرام الصفقة فيه، أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهم، وبعد تفتيش الشاحنة، تم ضبط كمية من المخدرات قدرت بـ 8 كلغ من “الكيف” كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة، ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى مقر الشرطة.

ومواصلة للتحقيق، تمكنت ذات العناصر الأمنية بالتنسيق مع الجهات القضائية، من استرجاع مسدس من نوع “بيريطا” 7 ملم صنع ايطالي، كان يخبئه أحد أفراد العصابة داخل مسكنه.

وقد تم تكوين ملف قضائي للمشتبه فيهم وتحرير محاضر سماع في حقهم، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، خلال الساعات القليلة القادمة، للنظر في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة أساسا في جناية استيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير شرعية وجنحة حيازة سلاح ناري من دون رخصة من السلطة المؤهلة.