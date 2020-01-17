الأمن يحجز 875 وحدة من المشروبات الكحولية في سيارة بتيارت

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمنطقة قصر الشلالة بولاية تيارت من حجز حوالي 875 وحدة من المشروبات الكحولية على متن سيارة.

كشفت مصادر مطلعة لـ “النهار أونلاين”، أنّ عناصر الشرطة تمكنت من حجز، ليلة الخميس إلى الجمعة، كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، على متن سيارة بعد تعرضها لحادث.

وأفادت نفس المصادر، أن عملية الحجز تمت بعد إن اصطدمت سيارة من نوع “كونغو”، بنقطة الدوران وسط مدينة قصر الشلالة، ليتبين أن صاحبها ينحدر من قصر البخاري بولاية المدية، وكان بصدد تسويق تلك المشروبات على البلديات المجاورة.

وأشارت نفس المصادر، أن صاحب السيارة إصطدم بجدار إسمنتي، وهلع بالفرار تاركا سيارته المعبئة بالمشروبات الكحولية، لتتمكن بعد ذلك مصالح الشرطة من تحديد هويته والبحث عنه جار.