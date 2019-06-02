الأمن يحقق حول كتابات حائطية داخل مقبرة تلعن الصحابيين أبو بكر وعمر!

عُثر عليها على أسوار مقبرة حي البخايتية في المحمدية بمعسكر

فتحت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة المحمدية في ولاية معسكر، تحقيقا بعد العثور على كتابات حائطية.

عند المدخل الرئيسي لمقبرة حي البخايتية رقم 01 بعد تلقيها إخطارا من بعض الوافدين إلى المقبرة، صبيحة

أمس الأول الجمعة. الكتابات تضمنت لعنا للصحابيين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفق أصول ومعتقدات

الشيعة الإثني عشرية المصطلح عليه عند أهل السنة بالمعتقد الشيعي الرافضي، وذيلت الكتابات بالدعوة إلى

متابعة برنامج صوت العترة الذي تبثه فضائيا إحدى قنوات الشيعي الكويتي ياسر الحبيب.

الحادثة هذه خلفت استنكارا شديدا من طرف أهالي سكان مدينة المحمدية لكونه يمس بثوابت حملة لواء الدعوة

في إشارة لما تضمنته كتب السيرة النبوية التي تعظم من شأن الصحابيين أبي بكر وعمر وسائر الصحابة

رضي الله عنهم، واستنادا إلى مصادر محلية من حي البخايتية المحاذي للمقبرة، فإن الفاعل لا يعدو أن

يكون مقيما فيه ويتعذر أن يقدم عليه من هو خارج عن الحي، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات الأمنية

للكشف عن الطرف الفاعل أو الجهات التي تدعم مثل هذه الخطابات، وقد اهتزت الحسابات على مستوى

منصة «الفايسبوك» منددة ومستنكرة لهذه الفعلة التي تطعن في أهم أصول المذهب السني.