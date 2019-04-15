الأمن يحقق في حادثة إعتداء جنسي لحارس ابتدائية على تلميذ بالوادي 

فتحت مصالح الأمن بولاية الوادي، تحقيقا معمقا بناء على شكوى تقدم بها أحد أولياء التلاميذ بإبتدائية نغمومش ببلدية الوادي مفادها تعرض إبنه إلى الاعتداء الجنسي من قبل حارس بذات المؤسسة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التلميذ الذي يدرس في السنة الثلاثة إبتدائي، اشتكى إلى والده من ممارسات غير أخلاقية تعرض له من قبل حارس المؤسسة.

ما دفع الولي إلى التوجه نحو المؤسسة، بمعية عدد كبير من الأولياء الذين احتجوا أمام الابتدائية فيما تم توجيهه نحو مصالح الأمن للتحقيق والتأكد من حدوث الإعتداء من عدمه في انتظار تأكيد من الطبيب الشرعي .

في حين أكد الكثير من الأولياء أن الحراس أغلبهم عمال شبكة من البلدية وأجرة شهرية زهيدة وعدم اختيارهم بدقة، واختيار أشخاص غير سويين وهو مازاد الطينة بلة .