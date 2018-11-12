الأمن يحقق في وفاة إمرأة حامل بمستشفى الحروش في سكيكدة

علم تلفزيون النهار أن مصالح أمن دائرة الحروش بولاية سكيكدة،قد باشرت تحقيقا موسعا بخصوص قضية وفاة سيدة حامل عملية الولادة بمستشفى المدينة.

وحسب ما توفر من معلومات فإن مباشرة التحقيق جاء بناءا على شكوى تقدمت بها عائلة الضحية إلى وكيل الجمهورية، وجهت فيها إتهام للفريق الطبي العامل بالمصلحة ليلتها بالتقصير ، ما تسبب في وفاة إبنتهم.

القضية تعود إلى شهر أكتوبر من العام الجاري، عندما توجهت السيدة الحامل إلى المصلحة المختصة بمستشفى الحروش لأجل وضع مولودها.

أين تم إستقبالها ، لكن عند الولادة تعقدت الوضعية بعد أن أصيبت المرأة بنزيف ، ما صعب عملية تحويلها إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة.

وحتى الإستنجاد بطبيب جراح، الاتصال بطبيبة خاصة لم بنفعا وفارقت السيدة الحياة، وهو ما إعتبرته إدارة المستشفى أمرا عاديا ووفاة الحامل كان قدرا.

سيما وأن كل الشروط تم توفيرها وفقا للإمكانيات المتوفرة.