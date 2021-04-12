الأمن يحقّق حول استغلال جمعيات لملفات المعوّزين في ملء استمارات الترشح

جمعيات استغلت الاحتجاجات على السكن لأغراض سياسية في البويرة

فتحت مصالح الأمن في البويرة، تحقيقا في قضية استغلال بعض الجمعيات، ملفات المعوزين للتوقيع على استمارات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة.

واستنادا إلى ذات المصدر، فإن مصالح الأمن تتابع عن كثب كل ملفات الترشح، وكذا عملية التوقيعات، لا سيما ما تعلق بملفات المترشحين الأحرار، ومن المرتقب تحويل الملف على العدالة بتهمة التزوير واستعمال المزوّر.

وفي ذات الشأن، فقد عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم من ذات السلوكات الانتهازية للبحث عن مقعد تحت قبة البرلمان وبالوسائل غير المشروعة.

وأضاف ذات المصدر، بأن مصالح الأمن تتعقب حتى ما يعرف بـجمعيات المجتمع المدني، بعد ثبوت استغلال بعض الجمعيات، من غير ذكر اسمها، الاحتجاج على السكن الذي شهدته عاصمة الولاية، للاستثمار فيه استعدادا للتشريعات القادمة، في محاولة منهم لإيجاد وعاء انتخابي.