الأمن يداهم حفلا موسيقيا ماجنا بملهى ليلي في وهران

تمكنت عناصر من امن وهران من تحويل 53 شخصا من بينهم 6 تم توقيفهم لتورطهم في المساس بالصحة العامة، مخالفة إجراءات الحجر وحجز أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس و1488وحدة من المشروبات الكحولية وآلات موسيقية في مداهمة لحفل ماجن بملهى ليلي.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد باقامة سهرة موسيقية ماجنة وراقصة تم ضبط خلالها مجموعة أشخاص من كلا الجنسين في مساحة صغيرة تنعدم فيها أدنى شروط التباعد الاجتماعي والوسائل الوقائية، كانوا يستهلكون مشروبات كحولية وموسيقى صاخبة في ساعة متأخرة من الليل تعدت الوقت المسموح به قانونا فيما أقدموا كذلك على غلق منافذ الملهى أمام القوة العمومية مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة.

وقد أسفرت عملية المداهمة عن تحويل 53 شخصا من كلا الجنسين وضع منهم 6 أشخاص رهن التوقيف تحت النظر، مع حجز أسلحة بيضاء محظورة ومجموعة من المشروبات الكحولية قدر عددها بـ 1488 وحدة خمر وآلات موسيقية.