الأمن يدعو السائقين لتوخي الحذر بسبب التقلبات الجوية

تدعو المديرية العامّة للأمن الوطني، سواق المركبات ومستعملي الطريق العام، إلى توخّي الحيطة والحذر في تنقلاتهم، إثر التقلبات الجوية.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني: “تدعو المديرية العامّة للأمن الوطني، سواق المركبات ومستعملي الطريق العام. إلى توخّي الحيطة والحذر في تنقلاتهم. لاسيما بعد النشرية الخاصة التي أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت. والتي تتوقع تقلبات جوية بولايات الشلف، وتيبازة، وعين الدفلى، وتيسمسيلت، والمدية، والجزائر، والبليدة، وبومرداس، وتيزي وزو، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، وعنابة، والطارف، والبويرة، قالمة وسوق أهراس”.

هذا وتضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.