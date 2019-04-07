الأمن يدعو السائقين للحيطة والحذر أثناء السياقة تزامنا مع نهاية العطلة المدرسية

دعت المديرية العامة للأمن الوطني، كافة مستعملي الطريق العام، وسائقي المركبات، وحافلات النقل المدرسي والجماعي إلى الحيطة والحذر أثنا ء السياقة.

وجاء في بيان للمديرية:”أنّه تزامنا عودة التلاميذ والطلبة الى مقاعد الدراسة ونهاية العطلة المدرسية الربيعية، وكذا احترام قواعد السياقة السليمة بمحيط المدارس والمعاهد التكوينية والجامعات.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين، الرقم الأخضر 48-15 للأمن الوطني ورقم النجدة 17، للتبليغ عن كافة التصرفات السلبية التي من شأنها المساس بسلامة وأمن المواطنين والممتلكات.