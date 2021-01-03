الأمن يرافق عملية الإستئناف التدريجي لحركة النقل بين الولايات

اتخذت المديرية العامة للأمن، منذ 1 جانفي 2021، جملة من الإجراءات الأمنية والوقائية لمرافقة للاستئناف التدريجي لحركة النقل بين الولايات.

ويأتي ذلك، في انتظار المرحلة الثانية المخصصة لعودة النقل بالمترو والمصاعد الكهربائية وهذا وفقا لتطورات الوضع الوبائي.

وحسب بيان للمديرية، فإن مصالحها تسهر على التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية المعتمدة.

وجاء ذلك، لضمان الامتثال الصارم لتدابير الوقاية والحماية من وباء كورونا، وتطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين.

وفي ذات السياق، تذكر المديرية العامة للأمن الوطني، كافة أصحاب وسائل النقل بالحافلات مابين الولايات، بفحوى القرارات المتخذة في هذا الشأن.

وتاتمثل هذه القرارات، في تحديد عدد المسافرين بمعدل 50 بالمائة بالنسبة للحافلات.

أما بالنسبة لسيارات الأجرة مابين الولايات، فقد تم تحديد 5 أشخاص بالنسبة للمركبات ذات 9 مقاعد، و 4 أشخاص بالنسبة للمركبات ذات 7 مقاعد.

هذا وتواصل المديرية العامة للأمن، حملاتها التوعوية عبر إقليم اختصاصها لفائدة المسافرين عبر مختلف محطات النقل.

وتعول المديرية العامة للأمن، على تعاون ووعي كافة أصحاب وسائل النقل إلى جانب المسافرين من خلال الامتثال التام للإجراءات الوقائية.