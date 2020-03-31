الأمن يساهم في الحملة الوطنية للتكفل بالأشخاص دون مأوى

ترافق المديرية العامة للأمن الوطني، مبادرات التكفل بالأشخاص بدون مأوى وذلك عبر كامل التراب الوطني.

وجاء في بيان للمديرية، أمس الإثنين: “مواصلة لبرنامجها المسطر للمساهمة في تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني حملتها الإنسانية، لمرافقة مبادرات التكفل بالأشخاص بدون مأوى وذلك عبر كامل التراب الوطني”.

ويأتي ذلك، بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المعنية والمتمثلة في السلطات المحلية للنشاط الاجتماعي والتضامن، والحماية المدنية والهلال الاحمر الجزائري والشركاء الاجتماعيين والجمعيات.

وتشهد عدة ولايات، تنظيم عمليات تضامنية وإنسانية، تشارك فيها مصالح الشرطة، لتخصيص أماكن مهيأة، كالرعاية الصحية والإطعام والإسناد النفسي للأشخاص بدون مأوى والمسنين.

وذلك على غرار مصالح شرطة تيسمسيلت، وعنابة، وسيدي بلعباس ووهران.

وتندرج هذه العملية في إطار حرص مديرية الأمن، على اتخاذ كل التدابير التي أقرتها السلطات العمومية في مجال الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كما تسهر المديرية، على تطبيق الإجراءات السارية المفعول الخاصة بالحجر الصحي الكلي أو الجزئي، مع العمل على مرافقة عمليات تقديم المساعدات اللازمة والضرورية للمواطن.