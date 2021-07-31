الأمن يسترجع رضيعة ويوقف 3 مشتبه في تورطهم في اختطافها بتمنراست 

باشرت مصالح أمن ولاية تمنراست تحقيقا معمقا في قضية اختطاف قاصر تبلغ من العمر 20 شهرا بحي “الشموع”. وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن وقائع القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، إثر بلاغ من أحد المواطنين المقيم بحي “الشموع”، مفاده اختفاء قاصر تبلغ من العمر 20 شهرا، وعليه باشرت الشرطة القضائية تمشيط حي “الشموع” والأحياء المجاورة له.

حيث تمكنت من العثور على الطفلة محل البحث في إحدى البنايات المهجورة بذات الحي، أين تم نقلها إلى مستشفى تمنراست.

عناصر الضبطية القضائية ومن خلال مجريات التحقيق وتفعيل الجانب الاستعلاماتي، توصلت في نفس اليوم وفي حدود الساعة العاشرة صباحا، إلى تحديد هوية ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 سنة، تم توقيفهم وتحويلهم من أجل إتمام الإجراءات القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن الحادثة خلقت نوعا من الخوف والهلع لدى أوساط السكان القاطنين في الولاية.