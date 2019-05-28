الأمن يسجل 1258 نشاط توعوي -كشفي خلال الثلاثي الأول لسنة 2019

الوطني
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الأمن يسجل 1258 نشاط توعوي -كشفي خلال الثلاثي الأول لسنة 2019
بقلم شهرزاد مزياني

سجلت المديرية العامة للأمن الوطني، 1258 عمل توعوي وجواري، خلال الثلاثي الأول من سنة 2019،  بالتنسيق والشراكة مع مختلف أفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية عبر التراب الوطن.

وحسب بيان للمديرية، شمل العمل التوعوي تنظيم معارض وأبواب إعلامية، وتنشيط محاضرات ودروس توعوية للوقاية والتحسيس من مختلف الآفات الاجتماعية،

على غرار مواضيع السلامة المرورية، مخاطر الاستعمال السلبي للانترنت، الوقاية من استهلاك المؤثرات العقلية والمخدرات، الحفاظ على البيئة والمحيط ومكافحة ظاهرة العنف في الملاعب.
ويشرف على الحملات والنشاطات  الجوارية المشتركة، تأطيرها وتنفيذها إطارات مختصة من الأمن الوطني والكشافة الإسلامية،

وأضاف البيان، ان  المديرية العامة للأمن الوطني تحرص  على تكثيف النشاطات التحسيسية مع ممثلي المجتمع المدني خدمة للوطن والمواطن.


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