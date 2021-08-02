الأمن يسجل 3133 مخالفة تتعلق بعدم الإلتزام بالحجر

سجلت مصالح الأمن الوطني 3133 مخالفة تتعلق بعدم الإلتزام بتدابير الحجر الصحي، وهذا خلال الفترة الممتدة من 26 الى 31 جويلية 2021.

وحسب بيان لذات المصالح، تمثلت هذه المخالفات فيما يلي: 265 مخالفة تتعلق بالتجمع وعدم احترام مسافة التباعد الجسدي، و989 مخالفة تتعلق بالبيع دون الالتزام بقواعد السلامة، ووضع 1888 مركبة في المحشر.

هذا وتسهر مصالح الشرطة على تكثيف دوريات وعمليات المراقبة، موازاة مع النشاطات التحسيسية عبر كافة إقليم اختصاص مصالحها، للمساهمة في مجابهة انتشار هذا الوباء القاتل.