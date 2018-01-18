الأمن يسجل 800 عملية متعلقة بالتجارة “أون نوار” بسيدي بلعباس

سجلت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس خلال سنة 2017 ما لا يقل عن 800 عملية متعلقة بالتجارة غير الشرعية.

وفي إطار مهامها المتعلقة بمحاربة هذه ظاهرة تم حجز أكثر من 44 قنطار من الخضر، و90 قنطار من الفواكه.

إضافة إلى حجز أكثر من 11 قنطار من اللحوم البيضاء، وما يقارب 01 قنطار من الأسماك، غير صالحتين للاستهلاك.

فيما تم حجز أكثر 9160 قطعة خبز، و3400 قطعة من الشكولاطة.

وأكد بيان الأمن أن هذه المواد المذكورة كانت تعرض في الطريق العام وفي ظروف صحية غير مناسبة، قد تلحق أضرارا بصحة المستهلك.

كما استهدفت عناصر الأمن الأماكن التي عادة ما تتميز بهذا النوع من النشاط ليتم تسجيل أكثر من 730 مخالفة.

فيما تم إحالة 69 ملف على الجهات القضائية، و توجيه 67 إعذارا.