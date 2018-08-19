الأمن يسخّر 1200 شرطي لضمان الأمن خلال عيد الأضحى بسكيكدة

سطّرت مصالح أمن ولاية سكيكدة مخططا أمنيا وقائيا بمناسبة عيد الأضحى، حيث سيتمّ تجنيد كافة الإمكانيات المادية و البشرية لإنجاح هذا المخطط العملياتي.

أين تم تسخير 1200 شرطي من مختلف الرتب و المصالح ضمن مخطط يحوي أربعة محاور المحور الاول متعلق بالوقاية المرورية:

حيث ستتكفل فرق الأمن العمومي على ضمان سيولة حركة المرور وأمن كافة مستعملي الطريق العام .

من خلال مضاعفة عمل فرق المرور التابعة لأمن ولاية سكيكدة من نشاطاها في محاربة الإجرام المروري.

مع وضع حواجز أمنية ثابتة بالإضافة إلى دوريات راكبة و أخرى للدراجات النارية و السكوتر تعمل على تسهيل حركة المرور.

وكذا منع التوقفات العشوائية للسيارات مع تحسيس مستعملي الطريق العام لاسيما المركبات الخاصة بنقل المسافرين.

بغرض تفادي السرعة المفرطة و الوقاية من حوادث المرور .

أمّا المحور الثاني ستعمل نفس المصالح على تأمين الأماكن العامة،

من مساجد المقابر، أماكن النحر ومحطات نقل المسافرين الحافلات، السكة الحديدية ، سيارات الأجرة والنقل الحضري.

وكذا المحلاّت و المراكز التجارية والساحات العمومية، أماكن الترفيه و التسلية.

أين ستعمل مصالح الأمن على تأمين هذه الأماكن التي يكثر التردد عليها من طرف المواطنين خلال هذه الفترة .

وفيما يخص المحور الثالث، فسيتم تدعيم المناوبة على مستوى مختلف مقرات مصالح أمن ولاية سكيكدة بغرض ضمان خدمة راقية لكافة المواطنين.

والمحور الرّابع فيخص النشاط الإتصالي، أين ستتشارك قوات الشرطة في وجبة غذاء .