الأمن يسطر مخططا أمنيا خاصا بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، مخططا أمنيا لتعزيز الأمن العام، السكينة والصحة العامة.

وحسب بيان للمديرية، اليوم الأربعاء، يركز هذا المخطط في محاوره على تدعيم التواجد الميداني للتشكيلات المجندة لمحاربة الجريمة بكل أشكالها، وحماية المواطن والممتلكات.

كما يتضمن المخطط، وقوف مصالح الشرطة بكل صرامة، على تنفيذ كل التنظيمات المتعلقة بالتدابير الاحترازية التي يفرضها الظرف الصحي.

ويأتي ذلك، تشديد عمليات المراقبة لاحترام مواقيت الحجر المنزلي الجزئي في الولايات المعنية.

بالإضافة إلى إحترام البروتوكول الصحي على مستوى المرافق والأماكن العمومية، والأماكن السياحية والفنادق والمساحات التجارية.

وكذا تطبيق إجراءات غلق الأسواق وتعليق نشاطات تجارية أخرى.

كما ستقف مصالح الأمن، على إحترام أوقات نشاط بعض المتاجر الملزمة على توقيف نشاطها إبتداء من الساعة 19:00 سا.

بالإضافة إلى المنع الوقائي الصحي للتجمعات بموجب التنظيمات السارية المفعول.

وتسهر المديرية العامة للأمن الوطني، بهذه المناسبة، على ضمان إنسيابية الحركة المرورية في إقليم إختصاصها بالتنسيق مع شركائها الأمنيين.

ويأتي ذلك، من خلال تسخير وحدات شرطة المرور المسندة بمروحيات الوحدات الجوية للأمن الوطني، التي تقدم دعما معتبرا.

وتذكر المديرية العامة للأمن الوطني بالرقم الأخضر 1548 ورقم شرطة النجدة 17، وتطبيقة ألو شرطة للإصغاء لانشغالات المواطنين.