الأمن يسطر مخططا وقائيا بمناسبة حلول العطلة الربيعية

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني، مخططا وقائيا، بمناسبة حلول العطلة المدرسية الربيعية المقررة من 11 إلى 20 مارس 2021.

وجاء هذا المخطط، لأجل تأمين ومرافقة تنقلات العائلات والتلاميذ بالمناسبة.

وترافق المديرية العامة للأمن الوطني بعناية اهتمامات الأولياء، بخصوص أهمية العطلة المدرسية بالنسبة للتلاميذ.

وأشار بيان المديرية، إلى إن العطلة عادة ما تشهد ارتفاعا في وتيرة تنقل المواطنين، باستعمال مختلف وسائل النقل المتاحة.

وهو الأمر الذي يستلزم تقديم جهود إضافية من مصالح الشرطة، لضمان تأمين وتوعية المواطنين بالمناسبة.

كما ترتبط العطلة المدرسية الربيعية لهذه السنة، بضرورات مواصلة احترام تدابير وبروتوكول الوقاية من كورونا.

وتم تسطير المخطط بالمناسبة، حيث سيشهد تعزيز التواجد الميداني لتشكيلات الشرطة على مستوى المحاور الرئيسية للطرقات، ومحطات نقل المسافرين البرية ومحطات السكك الحديدية.

بالإضافة إلى الأماكن العامة التي تشهد توافدا كبيرا للعائلات كالحدائق العمومية، أماكن التسلية، و الفضاءات الترفيهية.

هذا وتذكر المديرية العامة للأمن الوطني كافة المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات وتدابير البروتوكول الصحي المطبق، للوقاية من وباء كورونا.

وتدعو المديرية، مستعملي الطريق للتحلي بقواعد السلامة المرورية، خاصة في ظل الظروف المناخية المتغيرة.

كما تذكر مصالح الأمن، بالرقم الأخضر المجاني “1548” و رقم “17” على الخط الثابت، والروابط على الفايسبوك وتويتر، الموضوعة تحت تصرف المواطنين.