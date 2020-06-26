الأمن يشدد الإجراءات الردعية ضد المخالفين ويحصي 3351 مخالفة بمعسكر

تنفيذا للإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا و تماشيا مع تدابير الرفع التدريجي للحجر الصحي، تكثف مصالح أمن ولاية معسكر, من إجراءاتها الميدانية و عمليات المراقبة الأنشطة التجارية وكذا الاحتياطات الصحية عبر الفضاءات العمومية.

وأحصت مصالح أمن الولاية عبر قطاع اختصاصها خلال الأسبوعين الماضيين من شهر جوان الجاري تحرير 3351 مخالفة في حق الأشخاص المخالفين و توجيهها إلى العدالة، حيث تم تحرير 355 مخالفة في حق أصحاب المحلات التجارية تعلقت بمخالفة قواعد النظافة و تعقيم المحلات التجارية.

كما تم تحرير 583 مخالفة متعلقة بإجراءات التباعد الجسدي، إضافة إلى 525 مخالفة متعلقة بإشهار حواجز الوقاية على مستوى الفضاءات العمومية المستقطبة للجمهور، فيما تم تحرير 1704 مخالفة متعلقة بعدم وضع القناع الواقي.