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الأمن يصدر توضيحا حول قنبلة وجدت بميناء العاصمة

أخبار الجزائر
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الأمن يصدر توضيحا حول قنبلة وجدت بميناء العاصمة
بقلم نادية بن طاهر

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أن القنبلة التقليدية التي تم العثور عليها في ميناء العاصمة الثلاثاء الماضي، هي لغم قديم.

وجاء في التوضيح: “تداولت بعض المواقع الإلكترونية خبر مفاده العثور صبيحة الثلاثاء الماضي، على قنبلة تقليدية الصنع بميناء الجزائر العاصمة”.

وأضافت: “ويتعلق الأمر بالعثور على لغم قديم من الحجم الصغير، يعود للحقبة الاستعمارية”.

وأشارت المديرية، إلى أن المصالح التقنية المختصة في المتفجرات، تنقلت إلى عين المكان.

وتكفلت تلك المصالح باللغم في نفس التاريخ، وذلك وفق الإجراءات المعمول بها في مثل تلك الحالات.

الأمن الوطني.. توضيح


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