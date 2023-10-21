الأمن يضبط قنطار كيف و1 كلغ كوكايين ويوقف 10 أشخاص

تمكنت المصالح العملياتية للأمن الوطني، بحر الأسبوع المنصرم، من ضبط 128 كلغ و100 غ من الكيف المعالج و1 كلغ من الكوكايين، مع توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم.

وحسب بيان للامن الوطني، فقد تمت حجز هذه الكميات، في عمليات متفرقة بكل من ولايات تلمسان، بشار والجزائر العاصمة.

وتمثلت الكميات المضبوطة في 69,4 كغ بالمصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدراتلتلمسان. و58 كغ و700غ بالمصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات ببشار.

وكذا ضبط 01 كغ من الكوكايين من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالجزائر العاصمة.