الأمن يضبط كميات معتبرة من اللحوم الفاسدة بسوق أهراس

في عملية نوعية، داهمت مصالح الأمن الحضري الأول بالتنسيق مع المصلحة الولائية للأمن العمومي سوق “المغطات حريرش عبد اللطيف” بسوق أهراس. ما أسفر عن ضبط 2 قنطار من اللحوم الحمراء والأحشاء غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وجاءت المداهمة بعد رصد عدة مخالفات من قبل بعض التجار، حيث كانت هذه الكميات موجهة للبيع خلال الشهر الفضيل. وبالتنسيق مع الطبيب البيطري ومديرية التجارة، تم إتلاف اللحوم المحجوزة وإنجاز ملفات قضائية ضد المتورطين لتقديمهم أمام النيابة المختصة.

وتؤكد الجهات المعنية استمرار عمليات الرقابة لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة المواد الغذائية في الأسواق المحلية.

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