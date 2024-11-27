الأمن يضبط 2668 قرصاً مهلوساً بتبسة

تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية عين زروق، من القضاء على نشاط مروجين خطيرين للمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية. وحجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين” والمخدرات الصلبة نوع إكستازي والكوكايين، موجهة للمتاجرة بها، وهذا في قضيتين تمت معالجتهما بحر هذا الأسبوع .

القضية الأولى جاءت إثر ورود معلومات إلى عناصر الفرقة مفادها حيازة مجموعة إجرامية كمية من المؤثرات العقلية تقوم بنقلها على متن مركبة من نوع رونو كليو. وهذا بمنطقة الشريعة غرب عاصمة الولاية.

وباستغلال المعلومات الواردة، تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية، إذ تم توقيف المركبة وعلى متنها شخصان، وبمراقبتها الأمنية والإدارية تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تمثلت في 2068 قرصاً مهلوساً “بريغابالين 300 ملغ” داخل كيس بلاستيكي مخبأة بالمقعد الخلفي للمركبة.

وفي قضية ثانية، بعد ورود معلومات إلى عناصر الفرقة مفادها قيام شخص بترويج المخدرات الصلبة على مستوى مسكنه المتواجد بحي رفانة بمدينة تبسة.

استغلالاً للمعلومات الواردة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية التي مكنت من توقيف المشتبه فيه. وبتفتيش منزله تم ضبط بغرفة نومه 600 قرص من المخدرات الصلبة نوع إكستازي و2.76 غراماً من المخدرات الصلبة نوع كوكايين.

تم ضبط المحجوزات وتحويل المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في مجريات القضيتين.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة التي أمرت بإيداعهم الحبس.