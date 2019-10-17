الأمن يضع حدا لشاب يسرق مصوغات الأطفال في معسكر

نجحت عناصر الشرطة القضائية بحي خصيبة بمعسكر، في وضع حد لنشاط شاب يشتبه في تورطه بسرقة مصوغات الأطفال.

وبعد التحري، تبين أن المشتبه به 24 سنة، كان محل بحث منذ عدة أسابيع لارتكابه عدة جرائم في حق الأطفال.

وعند تفتيش وكر كان يخبئ فيه المسروقات، تم ضبط أقراط الأطفال، ولدى التحقيق معه تبين أنه ارتكب عدة عمليات سرقة.

وبلغ عدد ضحايا الجاني، 11 طفلا، أقل من 4 سنوات، دون ذكر العائلات التي لم تقدم شكاوى.

وكان المشتبه فيه، يترصد ضحاياه خاصة البنات فيستلطفهن، ثم يسرق أقراطهن.

وتم تقديم الجاني، اليوم الخميس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر بتهمة السرقة مع استغلال ضعف الضحية.