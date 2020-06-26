الأمن يضع حدا لشبكة تزوّر الأوراق النقدية بجيجل

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل من وضع حد لنشاط مشبوه خاص بترويج أوراق نقدية مزورة بولاية جيجل.

العملية جاءت بعد الإستغلال الجيد من طرف عناصر الفرقة لمعلومات تفيد بقدوم أشخاص إلى مدينة جيجل بغرض ترويج أوراق نقدية مزورة أين بينت التحريات أن الأمر يتعلق بثلاتة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و24 سنة، قدمو من إحدى الولايات الداخلية.

وبعد ترصد تحركاتهم تم توقيفهم على مستوى نقطة مراقبة بالمدخل الغربي لمدينة جيجل على متن سيارة سياحية، أين تم ضبط بداخلها مبلغ مالي من العملة الوطنية مزوّر يفوق 8 ملايين سنتيم، إضافة إلى مبلغ مالي آخر يفوق 6 ملايين سنتيم من عائدات ترويج العملة المزورة بمواصلة التحقيقات تبين أن المعنيين قامو بترويج أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية على مستوى ولايتين مجاورتين لولاية جيجل.

وتمكنت ذات المصالح من ضبط وحجز مجموعة من الأدوات المستعملة في عملية التزوير والمتمثلة في طابعة، آلة قطع الورق، وذلك بعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم بناءا على إذن من النيابة. وبعد القيام بكل الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لأجل جناية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجناية ، جناية تقليد أوراق نقدية من العملة الوطنية ذات سعر قانوني بالإقليم الوطني وطرحها للتداول مع العلم بما يعيبها، أين صدر في حق اثنين منهم أمر إيداع في حين تم وضع الشخص الثالث تحت الرقابة القضائية.