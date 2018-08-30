الأمن يضع حدا لعصابة محترفة في سرقة المنازل بالوادي 

نجـح عـناصر الأمن الحضري الأول بالوادي ، في عملية نوعية من توقيف شابين أحدهما في العشرينيات من العمر والثاني في الثلاثين ، إحترفا سرقة المنازل بعاصمة الولاية.

تفاصيل العملية جاءت عقب تلقي شرطة الأمن الحضري الأول بالوادي، شكوى من طرف أحد المواطنين مفادها تعرض مسكنه العائلي للسـرقـة من قبل مجهولين، مع حرقه قصد طمس معالم الجريمة،

لتباشر فور ذلك عناصر الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة، التي أسرفت في ظرف زمني وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهما وأثناء ترصد تحركاتهما،

تم إعـداد خطة محكمة نجـح من خلالها عـناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيهما،

ليتم إقتيادهما إلى مقر الأمن الحضري الأول، ومباشرة إجراءات التحقيق ليتبين أنهما متورطان في سرقات أخرى للمنازل،

وعـقـب إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعـداد ملفات قضائية جزائية في حق المتورطين وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.