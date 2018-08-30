عاجل

الأمن يضع حدا لعصابة محترفة في سرقة المنازل بالوادي 

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الأمن يضع حدا لعصابة محترفة في سرقة المنازل بالوادي  من الأرشيف
بقلم عبد العالي رحومة

نجـح عـناصر الأمن الحضري الأول بالوادي ، في عملية نوعية من توقيف شابين أحدهما في العشرينيات من العمر والثاني في الثلاثين ، إحترفا سرقة المنازل بعاصمة الولاية.

تفاصيل العملية جاءت عقب تلقي شرطة الأمن الحضري الأول بالوادي، شكوى من طرف أحد المواطنين مفادها تعرض مسكنه العائلي للسـرقـة من قبل مجهولين، مع حرقه قصد طمس معالم الجريمة،

لتباشر فور ذلك عناصر الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة، التي أسرفت في ظرف زمني وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهما وأثناء ترصد تحركاتهما،

تم إعـداد خطة محكمة نجـح من خلالها عـناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيهما،

ليتم إقتيادهما إلى مقر الأمن الحضري الأول، ومباشرة إجراءات التحقيق ليتبين أنهما متورطان في سرقات أخرى للمنازل،

وعـقـب إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعـداد ملفات قضائية جزائية في حق المتورطين وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital