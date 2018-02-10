الأمن يضع حد لسارق صناديق الزكاة لـ13 مسجدا بالوادي

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني بولاية الوادي، من وضع حد وتوقيف شاب في العقد الثالث من العمر شكل رعب حقيقي،

باستهدافه بيوت الرحمان بسرقة وتكسير بهدف أخذ صناديق الزكاة والمعدات المستعملة في الآذان.

وأكدت معلومات حصرية للنهار أن السارق لحظة القبض عليه، وتوجيه لمقر الأمن للتحقيق معه، وحجز معدات التكسير والسرقة،

إعترف بسرقة 13 مسجد بعاصمة الولاية الودي في شتى أحياءها، بتكسير الأبواب وقلع صناديق الزكاة.

في حين شكلت السرقات والإعتداء على المساجد بعاصمة الولاية، حالة من الذعر وسط المصلين وإستنفار أمني رهيب،

إضافة الى إستنكار من قبل فعاليات المجتمع المدني،خاصة أن السرقة تمس أبرز الأماكن ومقدسات وبيوت الصلاة،التي أذن الله أن ترفع فيها إسمه.