الأمن يضع مخططا خاصا لتأمين إمتحانات البيام

سطّرت المديرية العامة للأمن الوطني، جملة من التدابير والإجراءات لتأمين 2100 مركز امتحان خاص بشهادة التعليم المتوسط، دورة جوان 2024، بقطاع الاختصاص عبر التراب الوطني.

وحسب بيان للأمن الوطني، يتضمن المخطط الأمني، تعزيز الدوريات الراكبة والراجلة التي تسهر على ضمان الانسيابية المرورية وتسهيل حركة المرور. خاصة عبر المحاور المؤدية إلى مراكز الامتحانات. بالإضافة الى وضع تشكيلات شرطية لمرافقة عملية نقل مواضيع الامتحانات.

وبهذه المناسبة، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني سائقي المركبات وأولياء التلاميذ المرافقين لأبنائهم، للالتزام بقانون المرور. وتفادي الوقوف والتوقف العشوائي أمام مراكز الامتحانات.

وتضع الأرقام الخضراء 1548 و17، والمنصات الرقمية للأمن الوطني تحت تصرفكم.