الأمن يطارد “باروني” مخدرات هربا سباحة في شاطئ “العربي بن مهيدي” بسكيكدة

تمّ توقيفهما بعد الاستعانة بزورق الحماية المدنية

العملية تكللت بحجز 25 كلغ من “الكيف المعالج”

أحبطت عناصر الشرطة القضائية لأمن بلدية “فلفلة” في سكيكدة بكل احترافية، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، عملية ترتيب صفقة بيع وترويج كمية كبيرة من المخدرات تقدر بـ 25 كلغ، بين شخصين يبلغان من العمر 35 و 41 سنة، أحدهما يقطن في مدينة عنابة والآخر من مدينة سكيكدة.

عناصر الشرطة وفور تلقيها معلومات دقيقة عن وجود عملية بيع كمية من المخدرات بين أحد الأشخاص المعروف عنه بأنه من أخطر المروجين بمنطقة “وادي القصب” بسكيكدة، وشريكه من عنابة، أين قامت بالترصد لتحركاتهما مع نصب نقاط مراقبة في عدد من الأماكن على طول المسالك والطرقات المؤدية إلى شاطئ “العربي بن مهيدي”، هناك قامت قوات الأمن المشكلة من الشرطة والدرك بمحاصرة مركبة الشخصين اللذين وبمجرد مشاهدتهما لنقطة المراقبة للأمن، قاما بركن السيارة والهروب ركضا نحو الشاطئ، وأمام تضييق الخناق عليهما وتواصل المطاردة الأمنية، توجها رأسا إلى عرض البحر وقام بالسباحة في مشهد يشبه إلى ما نراه في المطاردات “البوليسية” في أفلام “الأكشن” الأمريكية، عندها وعلى الفور بقيَ رجال الأمن يراقبون تحركاتهما ومنعهما من الاقتراب إلى رمال الشاطئ المفتوح والشاسع، مع إخطار مصالح مديرية الحماية المدنية، التي سخرت زورقا مخصصا لعمليات الإنقاذ، الأمر الذي مكن من إقناعهما وإخراجهما من البحر وتوقيفهما وتحويلهما وسط إجراءات استثنائية، وأمام متابعة العشرات من الفضوليين الذين تفاعلوا وسط دهشة وحيرة كبيرتين مع العملية التي دارت بشأنها عدة ردود أفعال.

وفي ذات السياق، قامت عناصر الشرطة القضائية بتفتيش المركبة التي ترجل منها الموقوفان وفرا منها، وعثرت بداخلها على كمية المخدرات المذكورة، ليتم نقل المشتبه فيهما من أجل استكمال التحقيقات وسماع ونقل أقوالهما على محضر سماع للضبطية القضائية، في انتظار تقديمهما بداية من اليوم أمام نيابة محكمة سكيكدة.