الأمن يطلق حملة توعوية للتحذير من مخاطر السياقة أثناء التقلبات الجوية

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة توعوية، تحذر من خلالها من مخاطر السياقة أثناء حدوث التقلبات الجوية.

ودعت المديرية في بيان لها، كافة مستعملي الطريق من سائقي حافلات نقل المسافرين والشاحنات والمركبات الخفيفة والدراجات النارية لأخذ الحيطة والحذر بداية من تساقط الزخات الأولى من المطر.

وأشارت إلى المديرية، إلى أهمية إجراء المراقبة التقنية الدورية أو الاستثنائية للمركبات وتفقد حالة اللواحق كأطر العجلات والأضواء.

بالإضافة إلى التأكد من منظومة الفرملة ولواحق الرؤية.

وتشير إرشادات المديرية إلى “ضرورة توخي الحذر في المناطق الجبلية والغابية التي تقل فيها الرؤية، خاصة في فترات الليل وظهور الضباب”.

وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني على وعي السواق بتذكيرهم من خطر الافراط في استعمال السرعة منذ سقوط القطرات الأولى للأمطار.

وتذكر ذات الهيئة بالرقم الأخضر 1548 ورقم النجدة 17 الموضوعين تحت تصرف المواطنين على مدار 24 ساعة.

هذا وتحث مديرية الأمن، المواطنين في المناطق التي تعرف تقلبات مناخية، على “المتابعة الحثيثة للنشرات الجوية الخاصة التي تبث عبر وسائل الإعلام والإذاعات المحلية، بما يسمح لهم الاطلاع على التوقعات الجوية وأخذ التدابير اللازمة”.