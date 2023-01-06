الأمن يطلق نداءً حول شخص متورط في قضية نصب

تنهي المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني إلى علم المواطنين أن الشخص المدعو “ب. ع. ا” مشتبه فيه في قضية النصب والاحتيال وانتحال إسم الغير.

ويأتي ذلك، طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بترخيص وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.

وحسب بيان للامن الوطني، توجه في هذا الصدد المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، التقدم إلى مقر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.