الأمن يطلق نداء حول شخص نصب على الشركات

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء للجمهور بخصوص شخص مشتبه فيه في قضايا متعلقة بجناية تكوين جمعية أشرار والنصب. وهذا على الشركات وإصدار صكوك بريدية بدون رصيد.

كما جاء في النداء المرفق بصورة المعني، أنه وطبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية. وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الرويبة. “تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر إلى علم المواطنين أن هذا الشخص المدعو “غ.ع”، مسيّر شركة تجارة بالجملة للمنتوجات المرتبطة بتغذية الإنسان”. “مشتبه فيه في قضايا متعلقة بجناية تكوين جمعية أشرار، النصب على الشركات وإصدار صكوك بريدية بدون رصيد”.

وأبلغت ذات المصالح “كافة المواطنين عبر التراب الوطني بغية التقرب إلى مقر الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الرويبة”. أو “من مقر الشرطة الأقرب من مقر سكانهم، بغية إيداع شكوى ضد هذا الشخص”.