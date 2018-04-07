الأمن يطيح بالبارون «جيدوكا» ورفيقه «زعتر» في حالة فرار بوهران

تمكنت مصالح الأمن الحضري الحادي عشر بوهران من توقيف شاب مسبوق قضائيا المكنى «جيدوكا»، بعدما ضبط رفقة سائق سيارة «كلوندستان» وبحوزته 170 قرص صيدلاني ومبلغ 10 ملايين سنتيم، فيما لاذ المروج «زعتر» بالفرار.
العملية المنجزة من طرف ذات المصالح، جاءت بناء على معلومات تلقتها عن نشاط مشبوه للمتهم الهارب المدعو «زعتر» في مجال الترويج والمتاجرة بالمخدرات بشتى أنواعها، لتستغل الضبطية القضائية المعطيات الواردة وانطلقت في تحقيقات معمقة لترصد المشتبه فيه الذي كان بصدد بيع كمية من المواد المحظورة لشريكه المدعو «جيدوكا»، أين ضربا موعدا لعقد الصفقة بحي بلاغ وتحديدا بالقرب من عمارة «الزلاميت»، وراح المتهم الثاني يطلب من جاره «الكلوندستان» إيصاله إلى وجهته على متن سيارة «بيكانتو» ملك لوالده، فوافق الأخير على طلبه، وعند وصوله إلى المكان المحدد قامت الفرقة المحققة بمحاصرة المكان، حيث نجح المدعو «زعتر» في الإفلات من قبضتهم راميا وراءه كيسا بلاستيكيا، وخلال تفتيشه عثر بداخله على 170 قرص صيدلاني لا يستخرج إلا بوصفة طبية، إلى جانب مبلغ 10ملايين سنتيم، ليحال المتهمان على التحقيق ووجهت لهما جنحة بيع مواد صيدلانية من دون رخصة، وقد تضاربت تصريحات المتهمين حول ملكية المواد المحجوزة.
وخلال جلسة المحاكمة، أنكر «الكلوندستان» علمه بالصفقة، مشيرا إلى أنه قام بإيصال جاره بحي بلاغ، أين التقى بالمتهم الفار الذي ركب السيارة، وفي تلك الأثناء داهم عناصر الأمن السيارة، أما المتهم الثاني المدعو «جيدوكا» فصرح أن الأقراص كانت بحوزة المدعو «زعتر»، وحاول اقتناء قرص لغرض الإستهلاك الشخصي، نافيا تورطه في عملية شراء الكمية المضبوطة، غير أن هيئة المحكمة واجهته بهاتفته النقال والمكالمات الهاتفية بينه وبين المتهم الفار، وتفاصيل عمليات بيع مخدرات وأقراص مهلوسة وحتى والكوكايين، وهي أحاديث قلل من شأنها دفاعه معتبرا بأنها طيش شباب بداعي التباهي وإبراز نفوذ زائف، ليلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج، مع إصدار مذكرة توقيف قي حق المتهم الفار.
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